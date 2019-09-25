Рабочие завершили строительство эстакады в Новой Москве

Москва, 25 сентября. Рабочие возвели эстакаду на участке дороги МКАД — Коммунарка — Остафьево в Новой Москве, говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Завершены все бетонные работы, уложен асфальт. Рабочие благоустраивают пространство под эстакадой.

По словам главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, эстакада на две полосы обеспечит левоповоротный съезд с Калужского шоссе на строящуюся магистраль.

Длина эстакады составила более 440 метров. Продолжается строительство тоннеля для выезда с внутренней стороны МКАД в сторону Подмосковья, пишет РИАМО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица стремится к лидерству во всех сферах. Это касается образования, строительства, развития дорожной инфраструктуры и сети метро.