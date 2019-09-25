Детеныши азиатских кошачьих акул родились в «Москвариуме»

Москва, 25 сентября. Два детеныша азиатской кошачьей акулы появились на свет в «Москвариуме» на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Вес маленьких акул составляет 40 граммов при длине тела 10 сантиметров. Сейчас они едят измельченных кальмаров, мидий и креветок.

Ихтиологи создали уникальные условия для акул, при которых они дали потомство. Азиатскую акулу так назвали из-за выразительных глаз, похожих на кошачьи.

Они живут до 25 лет и вырастают до 120 сантиметров, пишет РИАМО. Бесплатно посмотреть на детенышей акулы можно с 26 сентября.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в этом сезоне вылупилось несколько десятков птенцов краснокнижных видов птиц. Среди них черный аист.