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Москвичей пригласили отметить День пожилых людей в парках

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Москвичей пригласили отметить День пожилых людей в парках

Москва, 25 сентября. Столичные парки пригласили горожан отметить День пожилых людей, об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Праздничные мероприятия пройдут в 16 парках с 25 сентября по 5 октября. Для москвичей подготовили уроки танцев, выставки и мастер-классы.

Праздник напоминает о том, что важно уделять внимание старшему поколению. Молодые люди должны окружить людей старшего возраста заботой, пишет РИАМО.

25 сентября в парке «Садовники» в 12.00 состоится концерт. 27 сентября в Бабушкинском парке ждут на праздник «Главное — душою не стареть».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал расширение программы «Московское долголетие». Он отметил, что в этом году в нее включат дополнительные курсы и зимние виды спорта.

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