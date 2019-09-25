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Рабочие отключат фонтаны в Москве до 1 октября

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Рабочие отключат фонтаны в Москве до 1 октября

Москва, 25 сентября. Фонтаны в Москве перестанут работать с 1 октября из-за холодной погоды, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Рабочие приступят к консервации фонтанов: они сольют воду, промоют чаши, уберут насадки и поставят заглушки. На многие фонтаны установят специальную защиту.

Плавающие конструкции полностью разберут. В общей сложности в Москве находится 600 фонтанов, из них 60 особо крупных.

Ранее сообщалось, что столичные парки до 1 октября завершат летние программы. Последние мастер-классы состоятся 28 сентября. 

Напомним, что в Москве сильно похолодало. Синоптики регулярно предупреждают о заморозках на почвах.

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