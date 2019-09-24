Синоптики рассказали москвичам, как адаптироваться к осени

Москва, 24 сентября. Синоптики рассказали москвичам, как адаптироваться к осенним перепадам температуры воздуха и отсутствию солнца.

Жители Москвы ждали вторую волну бабьего лета, но вместо тепла столичный регион накрыл холодный атмосферный фронт. Скандинавский циклон принес с собой дожди, пасмурную погоду и заморозки.

Осенью в Москве атмосферное давление низкое, ощущается нехватка кислорода в воздухе. В это время меняются биоритмы, хочется постоянно спать, пишут «Метеоновости».

Синоптики напоминают, что осенью у многих людей снижается умственная работоспособность, чувствуется упадок сил, усталость. Но у москвичей нет другого выхода, надо адаптироваться к этим условиям.

Поднять настроение с утра поможет зарядка, вечером можно размяться в тренажерном зале на беговой дорожке. Прийти в тонус поможет витаминный курс и свежевыжатые соки.

Употребляйте больше цитрусовых, пейте витамины группы B. Если вы не хотите заразиться сезонным гриппом, сделайте прививку, советуют специалисты.

Прививочная кампания началась в Москве 4 сентября. Более 700 человек уже сделали прививку против гриппа. Вакцинация проводится в городских поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» и мобильных пунктах.