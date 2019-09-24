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Найк Борзов снял клип на новую песню в Подмосковье

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Найк Борзов снял клип на новую песню в Подмосковье

Москва, 24 сентября. Известный российский музыкант Найк Борзов выпустил сингл «Реакция на солнце», клип на который был снят режиссером Артемом Игнатьевым в Подмосковье.

Жители Подольска узнали локации, в которых снимали клип Найка Борзова. Как поясняет музыкант под роликом в Instagram, это песня о внутреннем напряжении подростка.

«Привычный образ Солнца (в клипе отца) – изначально давшего жизнь, становится ее разрушителем. Это может быть все что угодно, от чего мы зависим», — написал Борзов, его цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам жителя Подольска Юрия Самохвалова, клип снимали между микрорайоном Кузнечики и жилым комплексом «Подольские просторы». На этом пустыре часто отдыхают школьники после уроков.

Найк Борзов — 47-летний рок-музыкант, родился в городе Видное в Московской области. Он основал группу «Инфекция», но стал известен благодаря сольному творчеству. 

Борзов стал популярен после выхода песен «Верхом на звезде», «Лошадка».

 

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