Посетителей эвакуировали из «Башни Федерация» в Москве

Москва, 24 сентября. Посетителей эвакуировали из «Башни Федерация» в «Москва-Сити» из-за задымления в лифте, видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 24 сентября. По предварительным данным, задымление произошло в шахте лифта. Проблему уже устранили, никто не пострадал.

«Башня Федерация» — флагманский проект «Москва-Сити», ставший современным символом Москвы. Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде произошел пожар в здании бывшего кооперативного техникума, пострадавших нет.