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Собянин пообещал расширить программу «Московское долголетие»

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Собянин пообещал расширить программу «Московское долголетие»

Москва, 24 сентября. Программу «Московское долголетие» расширят с 1 октября, об этом написал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

В проект включат 24 вида спорта, участники проекта смогут посетить зимние спортивные секции на свежем воздухе. В столичных парках заработают ледовые катки для людей старшего поколения и начнутся лыжные тренировки.

Крупнейшие вузы Москвы организовали 225 учебных программ для участников «Московского долголетия». Ведется набор на курсы бизнеса, дизайна, иностранных языков.

Средний возраст активных горожан — 60-70 лет. Они с удовольствием занимаются спортом и увлекаются интересными хобби.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии в «Лужниках» скалодрома для новичков и профессиональных альпинистов.

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