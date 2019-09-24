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Более 700 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Москве с начала сентября

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Более 700 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Москве с начала сентября

Москва, 24 сентября. Более 700 тысяч москвичей сделали прививку от гриппа, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Прививочная кампания началась 4 сентября. В мобильных пунктах получили прививку свыше 80 тысяч человек, прошли вакцинацию в павильонах  «Здоровая Москва» около 20 тысяч человек.

По словам Алексея Хрипуна, мобильные пункты будут работать до 1 ноября. Сделать бесплатную прививку от гриппа можно в поликлиниках до 30 ноября, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что резкие холода вызывают обострение хронических заболеваний. На похолодание может отреагировать сердечно-сосудистая система и опорно-двигательный аппарат.

Появляется одышка и боль в суставах, пояснили московские врачи.

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