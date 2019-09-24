Синоптики пообещали москвичам возвращение 20-градусного тепла

Москва, 24 сентября. Теплая погода может вернуться в столичный регион, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В октябре температура воздуха может составить 20 градусов тепла. Это не является нормой для второго осеннего месяца, но иногда такое потепление случается.

В среднем в следующем месяце столбики термометров поднимутся до 10-12 градусов тепла. В центре погоды «Фобос» не разделяют мнение Поздняковой. Специалисты говорят, что возвращения бабьего лета в Москву ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что в московском регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за низких температур и заморозков на почве.