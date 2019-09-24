Мошенники в Москве похитили два миллиона у французского бизнесмена

Москва, 24 сентября. Гражданин Франции Жоли Жером Рене Анри в Москве заявил в полицию о мошенничестве. По словам пострадавшего, он лишился крупной суммы денег.

Гендиректор российского отделения научно-исследовательской компании рассказал о телефонном звонке с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сообщил французу о некой подозрительной операции с его счетами. Мошенник запросил данные иностранца для входа в интернет-кабинет банка.

Позднее с его счета списали 700 тысяч рублей, а затем 1 миллион 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пишет KP.Ru.

В МВД России предупредили граждан о мошенничестве по телефону. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и пытаются получить конфиденциальную информацию.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили почти 230 тысяч рублей с банковской карты жителя Оренбурга.