«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве в связи с заморозками

Москва, 24 сентября. Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в московском регионе из-за понижения температуры.

Синоптики ожидают, что в ночь на 25 сентября температура воздуха опустится до 3 градусов мороза. Днем будет стоять облачная погода с прояснениями.

Осадков не прогнозируется, столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла. В связи с резким похолоданием в Москве включили отопление.

Утром 24 сентября более 45% жилых домов были подключены к отоплению. Начали отапливаться офисы и предприятия.