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Два дома в Бескудниковском районе Москвы расселяют по программе реновации

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Два дома в Бескудниковском районе Москвы расселяют по программе реновации

Москва, 24 августа. Жильцы дома на улице Лобачевского переезжают в здание на проспекте Вернадского по программе реновации в Москве.

В департаменте городского имущества Москвы отметили, что это уже десятый пятиэтажный дом, который участвует в программе реновации в этом районе.

Глава департамента Максим Гаман рассказал, что накануне москвичам направили 40 писем с предложениями равнозначных квартир.

Ранее АГН «Москва» сообщило о начале расселения двух домов в Бескудниковском районе. Москвичи пеерезжают в новый дом на Дмитровском шоссе.

Напомним, что власти Москвы инициировали программу обновления жилищного фонда летом 2017 года. Москвичам предложили также улучшить жилищные условия, докупив жилплощадь с 10% скидкой.

Ранее сообщалось о расселении двух домов на улицах Лобачевского и Ремизова.

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