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Более 10 миллионов пассажиров перевезли электробусы за год в Москве

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Более 10 миллионов пассажиров перевезли электробусы за год в Москве

Москва, 24 сентября. Количество электробусов в столице к концу года достигнет 300, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Электрические автобусы курсируют по улицам Москвы уже год, за это время они перевезли 11 миллионов пассажиров. В общей сложности в столице 210 электробусов на 14 маршрутах, добавил Собянин.

Ежедневно они перевозят более 100 тысяч человек. По словам столичного градоначальника, эти автобусы удобны для маломобильных граждан: у них низкий пол, есть пандусы и накопительная площадка.

Пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi и подзарядить мобильные устройства, пишет «Вечерняя Москва». 

Ранее Собянин заявил, что Москва полностью готова к отопительному сезону., более 45% жилых домов подключили к регулярному отоплению.

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