Почти 45% жилых домов Москвы подключили к регулярному отоплению

Москва, 24 сентября. Почти 45 процентов всех жилых домов подключили к регулярному отоплению, сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК».

Тепло появилось в 14774 жилых домах в Москве. Регулярное отопление началось на 97,9% социальных объектах — в школах, детских садах, больницах и покликлиниках.

Последними к отоплению подключат офисы и предприятия, сейчас тепло поступает в 16% зданий этого сектора. Специалисты «МОЭК» работают с коммунальными службами и оперативно устраняют неисправности на теплосетях.

Как отмечает РИАМО, в прошлом году топить начали 25 сентября. Ранее сообщалось, что столичные власти примут участие в «Российской энергетической неделе». Они представят технологии современного ТЭК.