Власти Москвы подтвердили участие в «Российской энергетической неделе»

Москва, 24 сентября. Столичные власти примут участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2019), сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Форум пройдет с 2 по 5 октября на площадке выставочного зала «Манеж». Как рассказал Петр Бирюков, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Москвы является одним из самых больших в стране. Мощность энергосистемы столицы превышает мощность отдельных стран мир.

По его словам, правительство Москвы примет участие в деловой и выставочной программе форума. На панельных дискуссиях планируется обсудить технологии, бизнес-модели и безопасность в ТЭК, пишет РИАМО.

РЭН — крупнейший отраслевой форум, в котором принимают участие российские и зарубежные игроки энергетического рынка. Участие в форуме уже подтвердили представители компании «Сименс» и Росатом.