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Москвичей пригласили в «Зарядье» на лекции по астрономии

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Москвичей пригласили в «Зарядье» на лекции по астрономии

Москва, 24 сентября. Астрономы проведут на площадке парка «Зарядье» лекции о протуберанцах и темных пятнах на Солнце, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Первое занятие пройдет 25 сентября в 12.00. Возле большого амфитеатра установят переносные телескопы, с помощью которых можно рассмотреть поверхность Солнца.

Понаблюдать за жизнью светила можно 27 сентября. Астрономы считают, что именно сентябрь является благоприятным месяцем для наблюдений. 

При хорошей погоде можно рассмотреть Луну, Юпитер, Сатурн с кольцами. В эти дни можно увидеть МКС.

Ранее сообщалось, что с 1 октября на сайте проекта «Активный гражданин» начнется голосование за лучшую развлекательную программу лета в столичных парках.

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