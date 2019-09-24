Синоптики предупредили москвичей о заморозках в ночь на 26 сентября

Москва, 24 сентября. Самая холодная ночь в Москве ожидается 26 сентября, сообщают «Метеовести».

В течение недели температура воздуха в столичном регионе составит 6-7 градусов тепла. В ночное время суток будут околонулевые температуры.

В ночь на 26 сентября ожидается минус 1 градус. По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве потеплеет до 13 градусов.

Это температура соответствует норме сентября. 25 сентября столичные власти обещают включить регулярное отопление, пишет РИАМО.

Ранее синоптики предупредили москвичей о пониженном давлении. Метеозависимые горожане могут почувствовать себя плохо.