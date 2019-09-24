Новая голубятня появится на набережной Шитова в Москве

Москва, 24 сентября. Новая голубятся появится на набережной Шитова в российской столице, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В новом доме для птиц могут жить 50 голубей. Его построят в рамках благоустройства вокруг Черкизовского пруда.

Дом для голубей станет местом, куда будут часто приходить дети. По данным пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы, голубятню сохранили по просьбам горожан.

Помещение для птиц сделают утепленным, туда переселят голубей, которые сейчас ютятся в старой постройке. Дизайнеры разработали отдельный проект.

Ранее сообщалось, что 21 сентября во многих округах Московской области и в парке Горького состоялись экологические акции, посвященные озеленению территории.

В Звездном городке космонавт Валентина Терешкова вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевом высадила именное дерево.