Фестиваль немецкой культуры пройдет в Москве

Москва, 24 сентября. Культурный фестиваль «Немецкий в Иностранке» проведут 28 сентября во Всероссийской библиотеке имени Рудомино, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль посвящен немецкой культуре и истории. Переводчики расскажут об особенностях профессии и проведут занятие по литературному переводу текстов.

В этом году исполняется 190 лет с момента экспедиции Александра фон Гумбольдта в Сибирь. Школьникам расскажут об истории покорения этого региона, а также предложат VR-экскурсию, пишет РИАМО.

Организаторы фестиваля подготовили для участников мероприятия выставку «Германия в чемодане», пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что до 1 октября столичные парки завершают сезон летних развлечений. Горожанам предложат проголосовать за лучшую развлекательную программу лета.