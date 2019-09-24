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Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 сентября

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Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 сентября

Москва, 24 сентября. Холодная погода с кратковременными дождями ждет жителей московского региона во вторник, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Воздух прогреется в Москве до 8 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся до 9 градусов тепла. Днем ожидается облачная погода, дожди.

Ветер подует с северо-запада со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 749 мм ртутного столба.

Похолодание в столичном регионе связано с приходом скандинавского циклона, который вместо бабьего лета принес осадки и сильный ветер.

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