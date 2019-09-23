Тягач столкнулся с самолетом в аэропорту Шереметьево

Москва, 23 сентября. Тягач с контейнерными телегами врезался в самолет казахстанской авиакомпании Air Astana в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее ряд СМИ сообщил, что тягач с контейнерными телегами взрезался в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana. Эту информацию позже подтвердили в авиакомпании.

«Подтверждаю. Других подробностей нет», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы компании.

По его словам, дополнительная информация об инциденте будет объявлена во вторник.

Напомним, что в начале сентября автобус для прессы врезался в самолет канадской Либеральной партии с ее лидером Джастином Трюдо на борту в аэропорту на западе Канады. Инцидент произошел в аэропорту города Виктории, столицы провинции Британская Колумбия. Воздушное судно, которое столкнулось с автобусом, принадлежало Либеральной партии Канады.