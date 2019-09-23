В мэрии Москвы назвали сроки подачи тепла во все дома столицы

Москва, 23 сентября. Отопление во всех жилых домах и учреждениях Москвы появится 24-25 сентября. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Он пояснил, что нормативный срок разогрева города с подачи тепла составляет пять суток, однако руководство города всегда делает это значительно раньше, и этот год не станет исключением из правил.

«Вторник-среда — тепло будет подано во все московские квартиры, во все учреждения социальной сферы»,— заверил Бирюков.

Сегодня, по его словам, отопление дали в жилые многоквартирные дома, а также административные и промышленные здания, а в минувшую пятницу, 20 сентября, тепло появилось в больницах, детских садах и школах, пишет ТАСС.

Напомним, холодный фронт пришел в Москву 14 сентября. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в течение всей следующей недели во всей европейской части России температура будет ниже нормы на 2-3 градуса. В 2018 году отопительный сезон начался в столице 25 сентября.