Отопительный сезон начался в Москве

Москва, 23 сентября. Подача отопления в жилые и административные здания началась в Москве. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, на процесс регулировки температуры может потребоваться до пяти дней.

Отмечается, что подача отопления началась в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов по Цельсию и в соответствии с действующим регламентом. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что вся отопительная инфраструктура столицы была готова к подаче тепла еще к 1 сентября. С 20 сентября отопление дали в социальных учреждениях города.

«Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания», — цитирует слова Бирюкова РИА Новости.

Заместитель градоначальника отметил, что подача тепла является сложным технологическим процессом, и на регулировку температуры может потребоваться до пяти дней.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы добавили, что запас столичной системы энергоснабжения позволяет стабильно и без перебоев обеспечивать горожан теплом и при достижении температуры наружного воздуха минус 30-40 градусов по Цельсию.