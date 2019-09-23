Глава Совета муфтиев уточнил число проживающих в столице мусульман

Москва, 23 сентября. Более 2,5 миллиона мусульман проживает сегодня в Москве. Об этом сообщил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, выступая с докладом на VII съезде Духовного управления мусульман РФ в столице.

«Не менее миллиона наших единоверцев проживает в Московской области и в Санкт-Петербурге. В Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Омской, Ростовской агломерациях количество мусульман исчисляется сотнями тысяч», — рассказал Гайнутдин.

Ранее в интервью газете «Известия», которое было опубликовано 20 сентября, глава Совета муфтиев заявил, что в Москве проживает от 3 до 4 миллионов мусульман. По словам Гайнутдина, в 1997 году мэр Москвы сообщал о 800 тысячах приверженцев ислама, проживающих в столице, передает РИАМО. Весной 2019 года глава Совета муфтиев заявлял, что через 15 лет, как он полагает, до 30% населения нашей страны будут составлять мусульмане, пишет «Вечерняя Москва».

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин, поздравляя приверженцев ислама с праздником Курбан-байрам, обратил внимание на их умение внимательно хранить богатейшее культурное и духовное наследие своих предков. По словам российского лидера, жизнь российских мусульман наполнена хорошими делами и предложениями.