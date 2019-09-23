Более 30 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах 23 сентября

Москва, 23 сентября. Более 30 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах утром 23 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Больше всего изменений произошло в расписании аэропорта «Домодедово»: здесь задержали 22 рейса и отменили семь. Во «Внуково» на более позднее время перенесли вылет четырех рейсов. В «Шереметьево» задерживаются два рейса, пишет «Ридус».

Причиной изменений в расписаниях столичных аэропортов стали неблагоприятные погодные условия — 23 сентября в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, скорость которого может достигать 17 метров в секунду, сообщает РИАМО.

Напомним, что 22 сентября из-за ветра и мокрого снега в московских аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов. Подмосковного аэропорта «Жуковский» изменения не коснулись, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».