Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем

Москва, 23 сентября. Снег с дождем ожидает москвичей и гостей столицы утром 23 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в течение дня осадков в Москве не ожидается, однако в понедельник в городе будет достаточно прохладно. По данным синоптиков, 23 сентября столбики термометров в столице не поднимутся выше 6–7 градусов тепла. Этот показатель на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

Также Тишковец предупредил о росте атмосферного давления в столице. По словам синоптика, в связи с этим люди с метеозависимостью 23 сентября могут чувствовать недомогание. Кроме того, в Москве сохраняется «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, скорость которого может достигать в порывах 18 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили россиян о затяжном похолодании. По данным Гидрометцентра, на текущей неделе средние температурные показатели будут держаться на уровне октября.