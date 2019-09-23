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Автомобиль Lexus за 7 млн рублей похитили у безработного в Москве

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Автомобиль Lexus за 7 млн рублей похитили у безработного в Москве

Москва, 23 сентября. Машина премиум-класса Lexus LX570 была украдена у безработного на северо-востоке Москвы, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу столичного управления полиции.

Безработный обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля на улице Абрамцевской.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный украл дорогую машину и скрылся.

Нанесенный ущерб оценили в семь миллионов рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Накануне РИАМО сообщил, что у безработного в Москве похитили иномарку стоимостью порядка 8,5 миллионов рублей. BMW Х6М угнали на территории неохраняемой парковки на Щелковском шоссе.

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Источник: ТАСС
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