Автомобиль Lexus за 7 млн рублей похитили у безработного в Москве

Москва, 23 сентября. Машина премиум-класса Lexus LX570 была украдена у безработного на северо-востоке Москвы, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу столичного управления полиции.

Безработный обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля на улице Абрамцевской.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный украл дорогую машину и скрылся.

Нанесенный ущерб оценили в семь миллионов рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Накануне РИАМО сообщил, что у безработного в Москве похитили иномарку стоимостью порядка 8,5 миллионов рублей. BMW Х6М угнали на территории неохраняемой парковки на Щелковском шоссе.