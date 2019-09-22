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Первый снег с градом выпал в Москве и Подмосковье

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Первый снег с градом выпал в Москве и ПодмосковьеМосква, 22 сентября. Снег с градом выпал в некоторых районах столицы и Московской области. Солнечная погода в Подмосковье резко сменяется дождем со снегом и небольшим градом, который сразу же тает.

Град был зафиксирован в подмосковном Клину и Сергиевом Посаде, а также на юго-западе Москвы. В связи с непогодой столичные спасатели рекомендуют жителям Москвы и Подмосковья не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не парковать под ними свои автомобили, передает «Вечерняя Москва».

Первый снег с градом выпал в Москве и ПодмосковьеПо данным Гидрометцентра России, в ближайшие часы температура воздуха в столице составит 6–8 градусов тепла. С 18.00 до 21.00 по московскому времени порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать 17–22 метров в секунду. В столице и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, передает РИАМО.

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Источник: «Вечерняя Москва»
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