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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет ясная погода

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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет ясная погода

Москва, 22 сентября. Жителям и гостям российской столицы обещают ясную погоду со вторника. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже с понедельника осадков не будет в Москве, однако в Подмосковье могут быть небольшие дожди. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Во вторник прогнозируется ясная погода, без осадков — Москва окажется в зоне действия антициклона. Об этом пишет ТАСС.

«Начиная с ночи на вторник уже заморозки прогнозируем не только по области, но и в Москве», — подчеркнул Вильфанд.

Синоптик также отметил, что в ночное время суток столбик термометра будет опускаться до одного градуса тепла. Такая погода продержится до конца недели, заключил Вильфанд, отметив, что днем воздух прогреется до 10 градусов плюсом.

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