Собянин подсчитал, сколько туристов посетят Москву до конца 2019 года

Москва, 22 сентября. Количество иностранных туристов в российской столице до конца 2019 года может превысить 24 млн граждан. Об этом заявил в эфире телевизионного канала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в прошлом году в Москве было много иностранцев также из-за мундиаля.

«В прошлом году нам помог чемпионат мира по футболу. Но потом начали говорить: «Он прошел, на этом туризм закончился». Ничего подобного», — подчеркнул градоначальник.

Собянин обратил внимание на то, что в текущем году зафиксирован рост туризма. По его подсчетам, число путешественников из других стан до конца года превысит 24 млн человек. Он добавил, что туризм приносит экономической отрасли столицы примерно 120 миллиардов рублей.

Напомним, в прошлом году Москву посетило 23,5 миллиона человек, за первые шесть месяцев текущего года — 12 миллионов.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-10 лучших мест для путешествий осенью по версии американского телеканала CNN. Эксперты отвели российской столице четвертую строчку в соответствующем рейтинге.