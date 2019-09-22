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Более 40 рейсов задержаны и отменены в Москве из-за ветра и мокрого снега

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Более 40 рейсов задержаны и отменены в Москве из-за ветра и мокрого снега

Москва, 22 сентября. Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы. Изменения в расписание внесли сложные погодные условия. 

По данным столичного ГУ МЧС, в воскресенье в Москве ожидаются дождь и мокрый снег. Синоптики также предупредили о сильном ветре, порывы которого могут достигать 17–22 метров в секунду. Столбики термометров покажут всего лишь 5–7 градусов тепла, напоминает «Вечерняя Москва».

Согласно информации, представленной сервисом «Яндекс. Расписание», по состоянию на 09.44 МСК 5 рейсов отменены и 24 задержаны. В частности, во «Внуково» задержаны три рейса, еще один отменен. В «Домодедово» задержаны 16 рейсов и четыре отменены. В «Шереметьево» ситуация обстоит чуть лучше: отмененных рейсов нет,задержаны только пять.  

Ранее сотрудники столичных воздушных гаваней сообщили РИАМО, что полностью готовы работать в условиях мокрого снега и шквалистого ветра.

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