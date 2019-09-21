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Более трех тысяч деревьев высадили вдоль магистралей в Подмосковье

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Более трех тысяч деревьев высадили вдоль магистралей в Подмосковье

Москва, 21 сентября. Более трех тысяч деревьев и кустарников высадили жители Московской области вдоль магистралей, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Мероприятие состоялось в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево». По словам министра, рядом с трассами посадили клены, липы, ели и сосны, плодово-ягодные деревья.

Жители Подмосковья озеленили трассы М-5, А-103, А-104, М-8 и другие крупные магистрали. Работы ведутся в рамках программы благоустройства, общая площадь озеленения превышает 600 км, передает «360».

Экологическая акция также состоялась в Звездном городке. Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие известные космонавты посадили деревья на Аллее Героев.

21 сентября в столичном парке Горького высадили деревья и кустарники на первом московском экологическом фестивале.

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