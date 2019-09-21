Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве

Сухум, 21 сентября. Юная теннисистка Эрика Кварчия пропала в Москве, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

Правоохранительные органы Абхазии совместно с российскими коллегами разыскивают 14-летнюю девочку. По данным ведомства, учащаяся самарской школы олимпийского резерва прибыла в Москву вечером 18 сентября.

В последний раз ее видели в столичном аэропорту «Внуково». Теннисистка заняла первое место на Всероссийском турнире в Сочи и выполнила норматив мастера спорта по настольному теннису.

В Интернете появились фото из аэропорта, на котором она обнимает молодого человека. МВД Абхазии попросило россиян помочь с поисками спортсменки.

Ранее сообщалось, что в Грузии пропали три туристки из Белоруссии. Девушки отделились от основной группы в Сванетии, их местонахождение неизвестно.