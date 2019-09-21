Задержка трех рейсов во «Внуково» возмутила пассажиров авиакомпании «Россия»

Москва, 21 сентября. Три рейса авиакомпании «Россия» задерживаются в столичном аэропорту «Внуково». Видео появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Некоторые пассажиры находятся в аэропорту с самого утра. На данный момент задержаны рейсы в Сочи, на Пхукет и Ларнаку.

Самолет «России» должен был вылететь в Сочи в 07.50. По словам пассажиров, им предоставили отель всего на час. Представители авиаперевозчика не могут ответить на вопросы пассажиров о причинах задержек.

Федеральное агентство новостей следит за развитием событий.