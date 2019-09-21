Московские суворовцы принесли присягу на Поклонной горе

Москва, 21 сентября. Церемония посвящения в суворовцы состоялась 21 сентября в Центральном музее Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Московского суворовского военного училища.

Восемьдесят юных воспитанников дали клятву добросовестно выполнять обязанности и хорошо учиться. В торжественной церемонии приняли участие представители Минобороны России, ветераны суворовских училищ.

«Хочу поблагодарить родителей, которые воспитали и подготовили суворовцев. Надеюсь, что они станут надежной опорой и защитой России», — сказал начальник военного училища Виктор Поляков.

С каждым годом все больше пятиклассников стремятся попасть в престижное учебное заведение. В этом году конкурс в суворовское училище составил семь человек на место.

Юные суворовцы по традиции возложили цветы к памятнику русского полководца Александра Суворова. После официальной части мероприятия для ребят выступил ансамбль «Фуражечка».

1 октября Московское суворовское училище отметит 75-летний юбилей. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует расширить сеть суворовских училищ и кадетских корпусов.