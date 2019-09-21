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Терешкова посадила дерево на Аллее Героев в Подмосковье

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Терешкова посадила дерево на Аллее Героев в Подмосковье

Москва, 21 сентября. Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова посадила дерево в подмосковном Звездном городке в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево».

На Аллее Героев появились новые деревья. Валентина Терешкова поблагодарила губернатора Московской области Андрея Воробьева за помощь в развитии Звездного городка.

«Хочу высказать огромную благодарность Андрею Воробьеву, с его помощью Звездный преображается. Он, действительно, изменился и жителям удобно стало», — сказала космонавт, ее слова передает «360».

Деревья на Аллее Героев высадили космонавты Борис Волынов, Петр Климук, губернатор Подмосковья. По словам Воробьева, жители области стараются поддерживать экологию региона и активно высаживают деревья.

21 сентября Звездный городок и еще три населенных пункта Московской области отмечают День города.

 Ранее сообщалось, что в парке Горького стартовал первый московский экологический фестиваль с высадкой деревьев и кустарников.

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