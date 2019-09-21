Власти Москвы сообщили о начале призывной кампании

Москва, 21 сентября. Осенняя призывная кампания начнется в Москве 1 октября, сообщили в правительстве города.

К осеннему призыву организуют горячую линию, специалисты которой ответят на все вопросы призывников и их родителей. В третьей декаде октября в воинских частях Московского гарнизона состоится День призывника.

Во время призывной кампании организуют работу комиссий и торжественные проводы призывников к месту службы. Новобранцы встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и примут участие в культурных мероприятиях.

Главы призывных комиссий районов Москвы, а также комиссары отвечают за призыв молодых москвичей на военную службу, передает АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что Минобороны России ужесточило правила набора на срочную службу. По данным СМИ, военкоматы будут вести учет не только зарегистрированных молодых людей, но и фактически проживающих в данном районе.

Теперь повестку будут вручать по месту проживания, это поможет решить формальные вопросы, считает военный эксперт Виктор Мураховский.