Первый экологический фестиваль стартовал в парке Горького в Москве

Москва, 21 сентября. Первый московский экологический фестиваль стартовал в парке Горького в поддержку всероссийской кампании «Сохраним лес».

Замглавы Минприроды России Денис Храмов рассказал, что акция направлена на восстановление леса. Планируется посадить порядка 30 млн деревьев.

«Это ответ на те лесные пожары, которые случились этим летом. Очень важно, что случившееся на оставило людей равнодушными», — сказал чиновник, его комментарий приводит ТАСС.

Россияне должны помочь залечить рану, нанесенную природе, через посадку новых деревьев, добавил Храмов.

В общей сложности в российской столице высадят 19 деревьев и 164 кустарника. Экофестиваль поддержат звезды российской эстрады.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начался экологический квест «Чистые игры» по сбору мусора в одном из городских районов.