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Собянин сообщил об открытии 16-метрового скалодрома в «Лужниках»

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Собянин сообщил об открытии 16-метрового скалодрома в «Лужниках»

Москва, 21 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных «Лужниках» открылся большой скалодром. Об этом он написал в соцсетях.

На скалодроме высотой 16 метров можно проводить соревнования. Как отмечает Собянин в Twitter, здесь размещены шесть стендов разного уровня сложности: от новичка до продвинутого альпиниста.

«Самый высокий — 16 метров. Там можно активно проводить время и соревнования международного уровня», — добавил градоначальник.

Скалодром является искусственным сооружением для скалолазания,он имитирует рельеф настоящей скалы и помогает альпинистам оттачивать свои навыки и не терять физическую форму.

Ранее сообщалось, что в конце августа Собянин открыл Детский зоопарк после реконструкции.

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