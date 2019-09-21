Спасатели предупредили москвичей об ураганном ветре и мокром снеге

Москва, 21 сентября. Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в московском регионе 22 сентября, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Резкое похолодание накрыло европейскую часть России. В такую погоду возможны повреждения ЛЭП и слабо укрепленных конструкций.

С 04.00 до 09.00 22 сентября скорость ветра достигнет 17 метров в секунду, в течение дня ветер усилится до 22 метров в секунду. Спасатели предупреждают, что штормовой ветер может повалить деревья и спровоцировать пробки на дорогах.

Водителей попросили не оставлять автомобили под деревьями, а пешеходам следует переждать непогоду в помещениях. От прогулок в неблагоприятных погодных условиях лучше воздержаться.