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Спасатели предупредили москвичей об ураганном ветре и мокром снеге

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Спасатели предупредили москвичей об ураганном ветре и мокром снеге

Москва, 21 сентября. Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в московском регионе 22 сентября, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Резкое похолодание накрыло европейскую часть России. В такую погоду возможны повреждения ЛЭП и слабо укрепленных конструкций.

С 04.00 до 09.00 22 сентября скорость ветра достигнет 17 метров в секунду, в течение дня ветер усилится до 22 метров в секунду. Спасатели предупреждают, что штормовой ветер может повалить деревья и спровоцировать пробки на дорогах.

Водителей попросили не оставлять автомобили под деревьями, а пешеходам следует переждать непогоду в помещениях. От прогулок в неблагоприятных погодных условиях лучше воздержаться.

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