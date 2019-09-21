Более 3,5 тысячи байкеров проехали по Садовому кольцу в Москве

Москва, 21 сентября. Столичные байкеры завершили мотосезон грандиозным Осенним мотофестивалем. По Садовому кольцу проехала колонна из 3,5 тысячи мотоциклов.

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы, колонна стартовала на проспекте академика Сахарова, проехала по Садовому кольцу и вернулась обратно. Сотрудники УГИБДД сопровождали колонны мотоциклистов.

Мотопарад помогает горожанам познакомиться с мотокультурой, отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он добавил, что Москва подходит и для пешехода, и для мотоциклиста, и для автомобилиста. Каждому участнику дорожного движения здесь безопасно.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что в столице до конца года появятся семь новых внеуличных пешеходных переходов. Это сделает передвижения пешеходов через оживленные трассы более безопасными.