Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Более 3,5 тысячи байкеров проехали по Садовому кольцу в Москве

3 114
0 Оставить комментарий

Более 3,5 тысячи байкеров проехали по Садовому кольцу в Москве

Москва, 21 сентября. Столичные байкеры завершили мотосезон грандиозным Осенним мотофестивалем. По Садовому кольцу проехала колонна из 3,5 тысячи мотоциклов.

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы, колонна стартовала на проспекте академика Сахарова, проехала по Садовому кольцу и вернулась обратно. Сотрудники УГИБДД сопровождали колонны мотоциклистов.

Мотопарад помогает горожанам познакомиться с мотокультурой, отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он добавил, что Москва подходит и для пешехода, и для мотоциклиста, и для автомобилиста. Каждому участнику дорожного движения здесь безопасно.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что в столице до конца года появятся семь новых внеуличных пешеходных переходов. Это сделает передвижения пешеходов через оживленные трассы более безопасными.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров