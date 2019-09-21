Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Семь пешеходных переходов построят в Москве до конца года

51
0 Оставить комментарий

Семь пешеходных переходов построят в Москве до конца года

Москва, 21 сентября. Семь пешеходных переходов построят в Москве до конца 2019 года, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики.

Новые внеуличные пешеходные переходы создают комфортные и безопасные маршруты через оживленные магистрали города. С начала года в Москве открыли 12 таких переходов, ожидается ввод в эксплуатацию еще семи переходов.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина, за последние девять лет в российской столице построили более 220 внеуличных переходов. Это благоприятно отразилось на безопасности пешеходов.

На Большой Академической улице строится большой пешеходный переход с лифтами для маломобильных граждан. Благодаря этому переходу москвичам не придется делать 200-метровый крюк для перехода дороги.

Ранее столичные власти сообщили, что в течение пяти лет в Москве появится почти 50 новых станций метро, включая станции БКЛ и продленной Некрасовской линии.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров