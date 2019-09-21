Московские парки завершат сезон летних развлечений 1 октября

Москва, 21 сентября. Москвичей пригласили на мастер-классы перед закрытием сезона летних развлечений в столичных парках, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

25 сентября в саду «Эрмитаж» пройдет мастер-класс по шотландским танцам, заключительное занятие по бразильским танцам будет 26 сентября. В зоне отдыха «Левобережье» 28 сентября ждут любителей зумбы и латины микс.

В Перовском парке пройдут последние занятия по дыхательной гимнастике цигун 24 и 26 сентября. В парке Горького москвичей ждут на мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу, а до 1 октября в «Сокольниках» будут работать секции по катанию на скейтбордах.

1 октября на портале «Активный гражданин» стартует голосование за лучший столичный парк лета. Москвичам предложили выбрать лучшую развлекательную и образовательную программу.

20 августа в Москве стартовал международный фестиваль «Круг света», который в прошлом году собрал более 5,5 млн зрителей. В этом году ожидается еще больше гостей шоу.

Ранее сообщалось, что с 23 по 28 сентября в московских поликлиниках проведут лекции и саминары о профилактике сезонных заболеваний.