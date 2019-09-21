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Воробьев поздравил с Днем города жителей Подольска и Серпухова

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Воробьев поздравил с Днем города жителей Подольска и Серпухова

Москва, 21 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Звездного городка, Восхода, Подольска и Серпухова с Днем города, об этом он написал в соцсетях.

21 сентября День города отмечают жители космического Звездного городка, в этом году ему исполнилось 59 лет. Военный городок Восход получил статус поселка городского типа в 1994 году.

«Желаю, чтобы в каждом доме царило счастье!» — написал Воробьев в Instagram.

Подольску в этом году исполняется 238 лет, а Серпухову — 680 лет. По случаю Дня города в городских округах пройдут праздничные мероприятия. 

Ранее сообщалось, что в Серпухове на праздничном концерте выступит известная российская группа «Банд’Эрос», В конце августа День города отпраздновали жители Домодедово, Пушкина, Солнечногорска и Щелкова.

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