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Москвичей пригласили в городские поликлиники на семинары о здоровье

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Москвичей пригласили в городские поликлиники на семинары о здоровье

Москва, 21 сентября. Жителей российской столицы пригласили в городские поликлиники послушать лекции о профилактике заболеваний. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лекции стартуют с 23 сентября. В филиале № 1 детской городской поликлиники № 140 пройдет лекция о вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний в осенний период. В филиале № 1 поликлиники № 121 расскажут о причинах и симптомах пневмонии.

24 сентября в филиале № поликлиники № 62 пройдут лекции для людей старше 75 лет. Врачи объяснят, как снизить риск инфаркта, дадут советы по режиму дня. В Южнопортовом филиале больницы № 13 москвичи могут узнать о профилактике и терапии глаукомы.

Занятия продлятся до 28 сентября. Полный список лекций можно узнать на сайте мэра Москвы. Столичные медучреждения регулярно устраивают дни открытых дверей и проводят мастер-классы и лекции для горожан.

С 4 сентября стартовала прививочная кампания, получить прививку от гриппа можно в поликлиниках и в мобильных пунктах, расположенных с парках Москвы.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в столичном парке «Сокольники» пройдет фестиваль, посвященный столетию городской скорой помощи.

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