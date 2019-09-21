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Оплату проезда банковскими картами в метро Москвы ограничили в выходные

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Оплату проезда банковскими картами в метро Москвы ограничили в выходные

Москва, 21 сентября. Оплата банковскими картами в столичном метро недоступна на выходных, об этом сообщили в пресс-службе метрополитена Москвы.

Ограничения также действуют на дистанционное пополнение карт «Тройка». 21-22 сентября проводятся технические работы, при этом в кассах метро можно оплатить проезд безналичным способом.

В обычном режиме сервисы заработают с 23 сентября. Метрополитен принес извинения пассажирам за возникшие неудобства.

Ранее сообщалось, что участок Филевской линии метро закрыли на выходные, для пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусы.

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