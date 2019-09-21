Москвичей пригласили в «Сокольники» на фестиваль скорой помощи

Москва, 21 сентября. В столичном парке «Сокольники» 21 сентября состоится фестиваль скорой помощи, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль посвящен столетнему юбилею Станции скорой помощим имени Пучкова. В парке покажут современные и ретромобили скорой помощи.

Школьникам расскажут о профессии врача и объяснят, как оказывать первую медпомощь. Взрослым предложат испытать себя в роли диспетчера.

Сотрудники скорой помощи подготовили для всех гостей фестиваля интересные мастер-классы, на площадке мероприятия установят фотозоны и арт-объекты, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 20 сентября в Москве стартовал фестиваль «Круг света».