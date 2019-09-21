Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичей пригласили в «Сокольники» на фестиваль скорой помощи

2 477
0 Оставить комментарий

Москвичей пригласили в «Сокольники» на фестиваль скорой помощи

Москва, 21 сентября. В столичном парке «Сокольники» 21 сентября состоится фестиваль скорой помощи, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль посвящен столетнему юбилею Станции скорой помощим имени Пучкова. В парке покажут современные и ретромобили скорой помощи.

Школьникам расскажут о профессии врача и объяснят, как оказывать первую медпомощь. Взрослым предложат испытать себя в роли диспетчера.

Сотрудники скорой помощи подготовили для всех гостей фестиваля интересные мастер-классы, на площадке мероприятия установят фотозоны и арт-объекты, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 20 сентября в Москве стартовал фестиваль «Круг света».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров