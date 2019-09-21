Участок Филевской ветки метро Москвы закрыли на выходные

Москва, 21 сентября. Участок Филевской линии московского метро закрыли на выходные, движение между станциями «Киевская» и «Кунцевская» приостановлено, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Для удобства пассажиров запустили компенсационные автобусы КМ. Метро заработает в обычном режиме 23 сентября. Ограничения на голубой ветке связаны с завершением работ по обновлению путевой инфраструктуры, пишет РИАМО.

Как отмечает «Вечерняя Москва», рабочие благоустроят прилегающую территорию и проверят энергосистемы. Воспользоваться бесплатными автобусами можно в период с 05.00 до 02.00.

Ранее власти Москвы сообщили о планах построить почти 50 станций метро в ближайшие годы.