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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве в связи с заморозками

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве в связи с заморозками

Москва, 21 сентября. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе в ночь на 22 сентября из-за заморозков, сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение действует с 1.00 до 7.00 22 сентября. Одновременно объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

В воскресенье в российской столице и области температура воздуха составит 5-7 градусов тепла. Ожидается мокрый снег и дождь. Порывы ветра достигнут скорости 17-22 метра в секунду.

Скандинавский циклон пришел на смену бабьему лету, синоптики полагают, что тепла в этом году уже ждать не стоит. Следующая неделя будет холодной.

 

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